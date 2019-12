Vidéo du transfert des 10 interpellés à Paris : les trois députés nationalistes saisissent la Procureure de Bastia

Maria Bettina Colonna le Jeudi 12 Décembre 2019 à 17:38

Ce jeudi 12 décembre Aiutu Paisanu a publié sur sa page Facebook une vidéo sur laquelle on peut voir des hommes en uniforme devant un avion. Selon l'association ces images montreraient "le transfert des 10 jeunes corses à Paris pendant lequel les policiers de la SDAT, cagoulés, prennent la pose devant leur "trophée"3

La réaction des députés corses Michel Castellani, Jean-Felix Acquaviva et Paul-André Colombani n'a pas tardé à arriver et dans un courrier adressé à la Procureure de Bastia, ils dénoncent "un comportement manifestement inapproprié des policiers de la sous-direction antiterroriste.



Le communiqué :



