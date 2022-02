Victoire nette et sans bavure du FC Bastia-Borgo face à Chambly (4-0)

Les locaux entamaient bien la rencontre en se créant une première occasion dès la 4ème minute suite à une belle combinaison Raspentino-Cropanese. Ils concrétisaient leur domination à la 24ème sur une superbe bicyclette de Bassouamina.

Ce but réveillait les visiteurs qui se ruaient sur le but de Balijon sauvé par sa transversale à la demi-heure de jeu.

Face au danger de plus en plus pressant, les Corses réagissaient et reprenaient le contrôle du jeu. Le dernier quart d’heure de la première période était très indécis. A la pause le FCBB menait 1 – 0.

Les Corses enfonçaient le clou peu après la reprise par Giacomini. Il en fallait plus pour décourager les Camblysiens qui titillaient Balijon. Avec beaucoup de réalisme, les Corses prenaient le large à la 61ème de nouveau par Bassouamina. Succès large et logique des Corses au final. L’espoir du maintien est toujours de mise. Le FCBB est à un point du 1er relégable.. Chambly !





Feuille de match

23ème journée de National 1

FC Bastia Borgo 4 - 0 FC Chambly Oise (1-0)

Complexe sportif Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique en bon état

Temps : beau

Spectateurs : environ 300



Arbitre centre : Samir Zolota

Arbitre assistant 1 : Olivier Studer

Arbitre assistant 2 : Maxence Nouchet



Buts :

Bassoumina (24ème – 61ème) – Giacomini (51ème) - Raspentino (69ème) pour le FCBB



FCBB : Balijon – Rimane – Doumbia – Cropanese (c) – Bassouamina – Giacomini (Magassouba 77ème) – Guibert – Hemans Arday (Schuster 72ème) – Anziani – Lajugie – Raspentino (Mbala 70ème) . Entr. : St. Rossi



FCCO: Sourzac – Puyo (Callegari 62ème) – Heinry – Fouda (Petkovic 56ème) – Berthier – Dauchy (Doremus 84ème) – Karamoko – Civet – Umbdenstock – Vincent – Pierre Charles.

Entr. : M. Doucoure





Contexte

Objectif maintien encore et toujours pour le FCBB.



Les buts

24ème : Sur une passe de la tête de Giacomini dans la surface picarde, retourné acrobatique de Bassouamina aux 6 m. Sourzac est battu.

51ème : Lancé par Cropanese, Giacomini dans l’axe et aux 35 m brûle la politesse aux défenseurs picards et bat Sourzac venu à se rencontre.

61ème : Sur corner de Cropanese, le ballon est boxé par Sourzac. Doumbia récupère et centre au 2ème poteau pour Bassouamina qui propulse le ballon dans les filets.

69ème : Raspentino récupère un ballon au centre du terrain et pique vers le but de Sourzac. D’un tir canon, l’attaquant bastiais ajoute un 4ème but.



Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les visiteurs vêtus d’un maillot vert pomme !

4ème : Déboulé de Raspentino sur la droite. Centre en retrait de l’attaquant corse pour Cropanese aux 9 m, d’un reflexe du pied gauche le gardien camblysien Sourzac détourne le tir de Cropanese qui prenait la direction de ses filets.

14ème : Bassoumina prend de vitesse son vis-à-vis, rentre dans la surface de réparation oisienne mais Civet, bien revenu, d’un bon coup d’épaule l’empêche de tirer.

23ème : Coup-Franc d’Anziani des 25 m. le ballon est renvoyé par la défense. A la récupération Doumbia qui voit son tir des 20 m frôler le montant droit de Sourzac.

32ème : Frappe violente de Vincent des 22 m. Doumbia pour le FCBB détourne en corner

33ème : Sur le corner de Puyo de la droite, tête de Pierre-Charles au 2ème poteau. Le ballon fait trembler la transversale de Balijon.

57ème : Tir puissant de Vincent à l’entrée de la surface corse. Le ballon est dévié en corner par un défenseur insulaire.

61ème Frappe de Giacomini des 25m détourné en corner par la défense picarde.

68ème Sortie de Balijon dans les pieds de Dauchy

78ème : Belle sortie du gardien Balijon dans les pieds de Berthier.

82ème : tir dans la surface de Berthier. Balijon détourne en corner le ballon qui pourtant sortait.

84ème : Sur un centre de la gauche de Shuster, tête de M’Bala juste à coté des buts visiteurs.



Joueurs les plus en vue

Bassouamina – Hemans au FCBB

Berthier à Chambly



Pour l’anecdote

L’entraineur du FC Chambly n’avait pas pu faire le déplacement en raison d'un heureux évènement. Son adjoint Mady Doucouré était donc sur le banc.



Bilan sportif

3 points au compteur qui permettent au FCBB de raccrocher au classement les autres équipes mal classées.





Réaction

Stéphane Rossi, entraineur du FCBB

« C’est une belle victoire avec un bon contenu en première partie de rencontre. Une bonne demi-heure, la première, puis on s’est désorganisé en fin de période, on n’a pas su répondre à cette équipe qui venait nous chercher. Mais l’important est de prendre des points.

En seconde période on a rectifié le tir mais on a concédé des occasions à Chambly. L’important c’est de gagner et on ne va pas faire la fine bouche. Je retiens la volonté, l’abnégation et l’organisation de mon équipe. Aujourd’hui par la qualité on rivalise avec des équipes de haut de tableau. Il fallait l’emporter, il fallait gagner pour garder la dynamique et continuer d’exister dans ce championnat. Ce soir on revient à un point de notre adversaire avec un match en moins. Ce succès était primordial car il va nous permettre de travailler sereinement pour grappiller quelques points à l’extérieur ».