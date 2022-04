Victoire (2-1) et maintien pour le Sporting

Les Bastiais faisaient une belle entame de match portant le danger sur le but de Demarconnay. Ils étaient récompensés au quart d’heure de jeu par un joli but de la tête de Guidi. Il fallait ensuite plusieurs arrêts décisifs du gardien corse Boucher pour éviter l’égalisation parisienne. En fin de 1ère période Guidi doublait la mise sur un beau coup-franc de Kaïboué mal négocié par le gardien Demarconnay.

Les Parisiens faisaient le forcing dès la reprise de la 2ème période. Les joueurs de Régis Brouard faisaient front et repartaient de l’avant. Les parisiens parvenaient à réduire le score à la 80ème minute laissant du suspens dans cette fin de rencontre où les visiteurs faisaient tout pour égaliser. Boucher dans les buts rassurait ses coéquipiers avec encore deux belles parades dans les dernières minutes.



Feuille de match

35ème journée de Ligue 2

SC Bastia 2 - 1 Paris FC (2 - 0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau

Spectateurs : environ 8500.



Arbitre principal : Abdelatif Kherradji

Arbitre assistant : Julien Haulbert

Arbitre assistant : Jean Grimm

4ème arbitre : Cédric Mouysset



Buts :

Guidi (14ème – 45ème) pour SCB

Name (80ème) pour PFC



Avertissements :

Sainati (39ème) pour SCB

Camara (56ème ) pour PFC



SCB : Boucher – Palun – Guidi – Sainati – Schur – Kaïboue – Vincent (c) – Salles Lamonge (Roncaglia 90+2) – Talal (Ben Saada 86ème)– Magri (Robic 71ème) – Santelli.

Entr. : Régis Brouard





PFC : Demarconnay – Chergui – Camara – Bamba (Bernaueur 89ème) – Hadjam (Hanin 46ème) – Siby – Iglesias – Mandouki (c)(Lopez 46ème) – Guilavogui – Boutaïb – Caddy (Alfarela 46ème) .

Entr. : Thierry Laurey





Contexte

Des points pour l’accession pour les Parisiens, pour le maintien pour les Bastiais, tel était l’enjeu de cette soirée.



Les buts

14ème : Corner pour Bastia de la Gauche tiré par Salles Lamonge. Tête de Guidi au 2ème poteau qui fait mouche.

45ème : Coup-franc de Kaïboué des 35 m sur la gauche. Le ballon est mal capté par le gardien parisien. Guidi en embuscade au 2ème poteau propulse le ballon de la tête dans les filets.

80ème : Corner de Lopez de la gauche. Le ballon est repris du pied droit dans le but bastiais par Name



Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les Bastiais.

4ème : Corner pour Bastia de la droite de Salles Lamonge, tête de Santelli à coté.

8ème : But de Magri refusé pour hors-jeu.

16ème : Le gardien du SCB Boucher écarte du pied un tir de Caddy du point de penalty.

23ème : Centre de Palun de la droite. Santelli au point de penalty reprend de la tête, au-dessus.

25ème : Corner de la droite pour le PFC. Le centre d’Iglesias est repris de la tête par Caddy mais le cuir est bien bloqué par Boucher sur sa ligne.

29ème : Boucher doit sortir de sa surface au-devant de Guilavogui pour écarter le danger.

30ème : Tir non cadré de Siby de l'extérieur de la surface de réparation.

31ème : Nouvelle parade décisive de Boucher sur un essai à bout portant de Boutaïb.

41ème : Coup-franc des 30 m, face au but, du parisien Iglesias, bien renvoyé par la défense corse.

49ème : Tir d’Alfarela au-dessus des buts de Boucher.

52ème : Tir du Bastiais Kaïboue des 35 m, au-dessus de la transversale de Demarconnay.

60ème : Tir de Talal des 35 m. Le ballon passe à coté du but parisien.

62ème : Tir en pivot de Santelli de la gauche dans un angle fermé. Le ballon file en touche de l’autre coté du terrain.

65ème : Coup-franc pour le PFC à 35 m des buts bastiais.

89ème : Nouvelle parade de Boucher sur un tir de Alfarela dans la surface.



Joueurs les plus en vue

Boucher – Guidi au SCB

Caddy – Alfarela au PFC



Pour l’anecdote :

8 supporters parisiens dans le kop visiteur.



Bilan sportif :

Une victoire et le maintien





Réactions

Régis Brouard, entraineur du SCB : «C’est une magnifique soirée pour tout le monde : joueurs, club et supporters qui ont été incroyables. Mathématiquement c’est réglé. Je suis heureux et fier pour le staff, le club, les joueurs. J’ai une joie contenue mais elle y est. Sur l’aspect technique on a fait 20 premières minutes extraordinaires. On a été très efficaces sur coups de pied arrêtés. Tout le monde s’est accroché. J’ai aimé cette communion avec le public à la fin du match. Le maintien, on savait que ça ne serait pas simple».



Dumè Guidi, défenseur SCB : « Très belle soirée avec un beau résultat et 25 bonnes premières minutes. Il y a beaucoup de fierté des 2 buts mais le principal c’est que le SCB reste en ligue 2. Beaucoup de fierté dans le vestiaire aussi. Après la défaite contre Guingamp, on a su réagir à Niort et ce soir encore. On a fait le match qu’il fallait, on a mis beaucoup d’ingrédients pour gagner. On a su être costauds ».



Thierry Laurey, entraineur du PFC

« Deux coups de pied arrêtés, deux buts. Voilà. Pourtant on était avertis. On a eu de la pression mais ils n’ont pas eu d’occasions. Nous on en a deux mais on ne les met pas au fond. On a poussé en 2ème période mais on revient trop tard. On a eu des intentions mais on s’est trop précipités. C’est dommage car il y avait matière à prendre un point. Ça fait partie du jeu. On n’a pas fait ce qu’il fallait. On a failli dans l’investissement, on a manqué de concentration pour mériter mieux. Les Bastiais ont bien défendu. Le match qu’on a fait si on excepte les erreurs sur les coups de pied arrêtés se tient. Je suis déçu sur le résultat mais pas sur le match, déçu de la façon dont on prend les buts. L’accession directe se complique. Il va falloir avoir la meilleure place possible pour les barrages. On va continuer à travailler pour bien finir la saison et puis se préparer pour les éventuels barrages ».