Vico : il poursuit son cambrioleur et permet aux gendarmes de l'intercepter

La gendarmerie indique, en effet, que "surprenant un véhicule qui s'est illégalement introduit sur sa propriété," la victime potentielle de cette visite un peu particulière parvient à mettre le cambrioleur en fuite.

Mais elle n'en reste pas là.

Elle suit, en effet, le cambrioleur sur près de 60 km, "non sans avoir prévenu les gendarmes de Vico qui, grâce à ses indications, mettent en place des points d'interception. "



A Guagno "après avoir refusé d'obtempérer et avoir failli percuter un militaire", deux individus tombent dans les mailles du filet tendu par les enquêteurs.

Les perquisitions menées pendant leur garde à vue "permettent de découvrir le matériel du « parfait cambrioleur », ainsi que des objets précédemment dérobés."

"Si l'un des individus a été mis hors de cause, le second a été placé en contrôle judiciaire dans l'attente de sa comparution devant le procureur de la République d'Ajaccio pour y répondre de ses actes" précisent les gendarmes..