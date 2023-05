Vico : appelés pour un différend familial, les gendarmes découvrent 25 pieds de cannabis

V.L. le Dimanche 14 Mai 2023 à 18:09

Récemment, les gendarmes des brigades de Vico et Cargèse ont été appelés pour un différend familial au domicile d'un couple. Mais en passant par le jardin, les forces de l'ordre ont eu la surprise de découvrir 25 pieds de cannabis en pleine culture.

Les gendarmes ont ensuite procédé à des investigations approfondies, qui ont permis de saisir un kilogramme d'herbe supplémentaire au domicile du couple. Les deux "jardiniers en herbe" seront bientôt convoqués devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio pour répondre de cette culture illicite.

"Cette découverte rappelle l'importance de la lutte contre le trafic de drogue et de la nécessité pour les forces de l'ordre d'être vigilantes et de mener des enquêtes approfondies." indique la gendarmerie de Corse sur sa page Facebook.