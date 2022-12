Via Stella célèbre les 40 ans de Corsica Sera

France 3 Corse Via Stella consacre cette semaine aux 40 ans de Corsica Sera avec 2 grands rendez vous exceptionnels les jeudi 15 et vendredi 16 décembre.





Le jeudi 15 décembre Emissione Speziale sera présentée par Delphine Leoni dans les locaux de France 3 Corse Via Stella.



Au programme ?

Des reportages et entretiens avec de nombreux acteurs qui ont fait l’histoire de la chaîne (Sampiero Sanguinetti, Angelina Risterucci, René Siacci, Yves Gerbault et beaucoup d’autres...).

Cette Emissione Speziale sera, aussi, ’occasion de faire découvrir aux téléspectateurs les locaux et les moyens de fabrication et de production de la chaîne pour la réalisation du "Corsica Sera".





Second rendez-vous vendredi 16 décembre avec L’Ochjata spéziale sur le thème "40 anni di u Corsica Sera".

On reverra Pierre-Jean Luccioni, Christophe Mac Daniel, mais aussi Marie-Ange Geronimi, Guy Cimino et Battì Filippi, qui incarnaient I Storti, aux côtés du regretté Daniel Pariggi.

Il sera donc également question de l’histoire de ce Corsica Sera, mais aussi de la dérision et des parodies qui en ont découlé.

L’émission sera suivie de la diffusion du premier Corsica Sera dans son intégralité.