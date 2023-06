Via Stella : "Trà Mare è Paese" promet de faire découvrir la Corse autrement

La saison estivale est le moment propice pour remanier la grille des programmes et mettre en valeur la Corse autrement. Dans l'émission Trà Mare è Paese, diffusée du lundi au vendredi à 13h10 sur Via Stella, l'animateur Christophe Zagaglia dévoile les évènements qui se déroulent sur l'île cet été, en mettant à l'honneur les initiatives qui passent inaperçues le reste de l'année.



"L'idée c'est de montrer qu'en été, il n'y a pas que la ville ou la plage, il y a des choses aussi qui se passent en montagne, avec des associations qui travaillent toute l'année pour préserver notre patrimoine, protègent la biodiversité ou créent des sentiers qui arpentent les villages", révèle Christophe Zagaglia.



Tout au long des 40 épisodes de son émission estivale, l'animateur a choisi de mettre en avant les initiatives sportives, les sorties culturelles, les engagements écologiques, la préservation du patrimoine et le fourmillement autour du milieu associatif corse. "Le but d'une émission itinérante, c'est d'avoir des acteurs locaux qui peuvent mettre en avant les territoires et les gens qui les font vivre. On parlera aussi bien de la nuit de la guitare de Patrimonio, que de la Via Romana qui se déroulera en Castagniccia à la fin du mois de juillet ou encore de l'USS Corsica, association bastiaise de passionnés et de collectionneurs qui réalisent un devoir de mémoire autour des grands conflits."





Pour cela, il a installé ses caméras dans trois villes à partir desquelles il rayonnera sur la majorité de l'île: Corte, Bastia et Ajaccio. Pour Christophe Zagaglia, chaque lieu a été choisi spécifiquement car ils offrent l'opportunité de voir la Corse différemment. "À Corte, l'émission aura une dimension rurale en balayant la grande région cortenaise où l'on parlera d'évènements qui ont lieu dans le Niolu, dans le Centre-Corse et en Castagniccia. Pour Bastia, nous allons de la Casinca en passant par le Nebbiu et la proche région bastiaise, tandis que pour Ajaccio, le programme sera plus 'urbain' avec des initiatives autour de la Gravona par exemple." Chaque bassin sera donc l'occasion de découvrir des lieux méconnus, ou tout du moins, pas assez mis en valeur.



Pour autant, n'allez pas croire que Trà Mare è Paese ne s'adresse qu'aux urbains ou aux touristes. En bon programme estival, l'émission veut surtout être légère tout en s'adressant à un large auditoire, qui découvrira forcément une pépite insoupçonnée. "On a beau être installé dans des villes, on a souhaité que l'émission se concentre sur tout ce qui se passe dans les villages, dans les microrégions proches de Bastia, Ajaccio et Corte. Le but, c'est qu'à la fin des 15 minutes de l'épisode, on sache ce qu'il y a à faire cet été en Corse, que l'on soit un touriste ou un local", conclut Christophe Zagaglia.