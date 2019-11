Vescovato : La commune reçoit officiellement la Marianne d’Or

Maria Bettina Colonna le Dimanche 10 Novembre 2019 à 08:35

Ce vendredi 8 novembre beaucoup de monte était rassemblé à la mairie de Vescovato pour la remise officielle de la Marianne d’Or à la ville, primée dans la catégorie « une dynamique pour l’emploi ».



Le préfet de la Haute -Corse François Ravier, le sous préfet de l’arrondissement de Corte Ronan Leaustic, le sénateur Joseph Castelli, le président de la MSA Monsieur Fieschi, le Président de la Communauté de Communes de la Castagniccia Casinca Monsieur Poli, Alain Trampoglieri, secrétaire général du concours, l’abbé Carlotti, des Officiers de la gendarmerie et l’ensemble du Conseil Municipal et des employés de la commune, parents et amis étaient présents pour féliciter le maire de Vescovato Benoit Bruzi.

