Vescovato : 3 blessés graves après l'explosion d'une cuve de gaz

D'importants moyens de secours de Bastia et Lucciana ont convergé rapidement sur le lieu l'explosion. Il ont pris en charge une femme de 88 ans, une seconde de 39 ans et homme de 39 ans.

Tous les trois ont été gravement brûlés.

Ils ont été évacués sur l centre hospitalier de Bastia par Dragon 2B l'hélicoptère de la Sécurité civile.

