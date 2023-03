Vents violents : l'emploi du feu interdit sur toute la Corse

Cette interdiction s’applique à tous, y compris aux propriétaires et leurs ayant-droit. Les contrevenants à l’arrêté d’interdiction engagent leur responsabilité civile, et s’exposent à des poursuites pénales. A cet effet, le code pénal prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros, ainsi que des peines d’emprisonnement.

Les services de Météo-France ont annoncé ce jeudi le passage en vigilance orange pour vent fort en Corse à compter de demain vendredi 10 mars pendant au moins 24 heures. Des rafales à 100 à 140 km/h sont prévues sur les extrémités de l'île et le relief, et jusqu'à 150 km/h sur les caps exposés, voire 200 km/h sur le nord de l’île.Cette situation météorologique s'accompagne d'un niveau de sécheresse très marqué, qui peut créer un important risque d’incendie. La préfecture a donc décidé d'interdire l’emploi du feu de vendredi 10 à dimanche 12 mars inclus sur les deux départements.Les autorités rappellent que "cette mesure vise à limiter les risques de propagation incontrôlée d'incendie. Elle s'inscrit dans un contexte où les incendies de forêt sont une menace réelle pour les populations et leurs biens."`