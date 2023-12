Vents violents : La Corse placée en vigilance orange samedi

Météo France place la Corse en vigilance orange pour les vents samedi 2 décembre à partir de 6 heures. L’épisode n’est pas exceptionnel mais nécessite une « vigilance particulière », indique le bulletin de vendredi.



Le vent d'ouest devient très vite tempétueux en fin de nuit et en matinée notamment en Haute-Corse avec des rafales de 110 à 140 km/h sur le littoral de la Balagne, jusqu’à 160-180 km/h dans la région du Cap Corse et généralement en montagne, notamment le secteur du Fiumorbo avec de fortes rafales (130 km/h) jusque dans les villages autour de 400-500 m d'altitude. Le vent se renforcera encore vers la mi-journée et reste très violent l’après-midi et jusqu'en soirée.



Les déferlements gagneront les plaines et la côte orientale, notamment au sud d'Aléria avec des rafales de 120 à 150 km. Une n ette atténuation du vent dans la nuit de samedi à dimanche.