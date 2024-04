Ventiseri célèbre la 3ème édition de Puetissimu dédiée à Antoine de Saint-Exupéry

Le Printemps des poètes à Ventiseri s'illumine cette année d'une éclatante dédicace à l'un des grands noms de la littérature et de l'aviation : Antoine de Saint-Exupéry. Pour célébrer cet illustre personnage, Ventiseri accueille avec honneur et émotion Hervé de Saint-Exupéry, son neveu éloigné, lui-même pilote, poète et écrivain.





Un programme riche et varié

La journée débutera à la Salle des fêtes de Travo avec une ouverture en musique sous le thème évocateur "Le Petit Prince, suis-moi". L'invité d'honneur, Hervé de Saint-Exupéry, partagera des moments intenses avec le public lors d'une série d'événements spéciaux. Des hommages émouvants à Antoine de Saint-Exupéry seront rendus à travers des interviews, des conférences et la présentation de la "Fondation Antoine de Saint-Exupéry", suivie d'un débat ouvert avec l'auditoire.

Les festivités continueront avec des interventions artistiques et éducatives. Les élèves de l'école de Musique ANIMA offriront une belle prestation, tandis que les élèves du Collège du Fium’Orbu interpréteront des passages choisis de l'œuvre littéraire de Saint-Exupéry.

L'après-midi sera marqué par la remise des prix du concours de poésie "Terre des hommes" aux jeunes talents de la région, suivie d'un atelier d'apprentissage de l'écriture d'un Haïku, animé par l'écrivaine Patrizia Gattaceca, ouvert à tous ceux désireux de s'initier à cet art subtil.





Une soirée magique

La magie se poursuivra en soirée avec la présentation de l'artiste peintre Jean Marie Zacchi et de son œuvre spécialement créée pour l'événement, "S'il vous plaît, dessine-moi un mouton", en hommage à Saint-Exupéry. L'Escadrille Air Jeunesse fera une entrée spectaculaire en combinaison de vol, sous le commandement du Lieutenant Marc Tiberi de la Base aérienne 126 Capitaine Albert Préziosi, pour une rencontre unique avec Hervé de Saint-Exupéry.

Un forum public permettra ensuite à tous de partager leurs impressions, leurs souvenirs et leurs réflexions sur cette journée riche en émotions. Enfin, un cocktail dînatoire réunira acteurs, élus, invités et bien sûr, Hervé de Saint-Exupéry pour des échanges conviviaux et chaleureux.



La soirée culminera avec un concert envoûtant de Patrizia Gattaceca, intitulé "Continent de poésie", une composition rendant hommage à Antoine de Saint-Exupéry, basée sur les paroles extraites de "Prières de pilote" d'Hervé de Saint-Exupéry, spécialement écrites pour l'événement.



Tout au long de la journée, les ouvrages emblématiques liés à Antoine de Saint-Exupéry seront disponibles à la vente, grâce à la collaboration avec la librairie Fidrit de Travu. De "Le Petit Prince" aux œuvres plus méconnues comme "Ceux du ciel" d'Hervé de Saint-Exupéry, les visiteurs auront l'occasion de plonger dans cet univers poétique et aérien si cher à la région.