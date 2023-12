Ventiseri : Les belles actions au quotidien de l’associu « A Salvezza »

C’est en 2019 que Michel Baltolu monte son association loi 1901 A Salvezza . Aujourd’hui elle est forte d'une dizaine de bénévoles. « Nos actions sont multiples » souligne Michel Baltolu. « Nos activités concernent l'aide d'urgence aux sinistrés d'incendies ou d'intempéries, l'aide aux personnes défavorisées, aux enfants malades et handicapés et aux personnes âgées dans le besoin. On ne se lève pas un matin en se disant je vais créer une association. Je viens d’une famille avec un enfant handicapé et donc j’ai vécu au quotidien tout ce que peut endurer une mère pendant son parcours». Depuis la création de cette belle association de nombreuses actions ont été réalisées : Reconstruction d'une bergerie dévastée par le vent, d’écuries incendiées à Furiani, soirées caritatives au profit de personnes handicapées, défavorisées, aux enfants malades, comme le petit Matteo atteint d'une grave maladie ou le petit Carlucciu. « Avec les membres de l’association on a pris pour habitude quand on sort de chez nous le matin de regarder un peu ce qui se passe dans notre région. Je ne fais pas de revue de presse le matin, je passe en revue les réseaux sociaux et on y trouve des gens en difficulté. Quand on entend un appel au secours on y répond, on essaye de comprendre et une chaîne de solidarité se met en marche. Un soir j’ai découvert un message d’une jeune maman d’un bébé de 3 mois qui habitait dans une caravane, sans eau, sans électricité, sans lait à donner à son enfant. J’ai pris ma voiture et je suis allé la recueillir».Ce dimanche 3 décembre A Salvezza a participé à une journée caritative en région ajaccienne dans le cadre de la semaine du handicap avec l'association « Tous pour chacun » sur la piste de karting de A Gravona. « Cette association est plus que méritante car elle donne la chance à des handicapés d’être intégrés dans le monde du travail ». Le 8 décembre Michel et son association étaient au Palatinu d’Ajaccio à la demande du groupe A Voce di a Gravona. « Ils répondent toujours présents quand on les appelle pour des soirées. Autre groupe qui nous aide beaucoup aussi Soul Revenge, des jeunes qui ont pris conscience qu’à travers le malheur des autres ils pouvaient apporter leur contribution. En Corse la solidarité n’est pas un vain mot. Il y a beaucoup d’empathie et je remarque que ce sont le plus souvent les gens les plus modestes qui tendent la main aux autres ».Autre rendez-vous important pour l’associu, le Marché de Noël de Santa Lucia di Zonza du 14 au 23 décembre.