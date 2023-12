Vente de Casino : En Corse, des salariés qui s'inquiètent pour leur emploi

Au Géant Casino de Toga, les employés s'approchent avec amertume de la période des fêtes. "On va passer un joyeux Noël", ironise une employée, à l'accueil. "On évite d'y penser, poursuit sa collègue. Parce que tout ce qu'on entend aux infos, ça ne nous fait pas du bien." Lourdement endetté, le groupe Casino fait l'objet d'une procédure de sauvegarde accélérée par le tribunal de commerce de Paris. Des offres de rachat ont été remises le 8 décembre. La seule offre confirmée officiellement, celle de Les Mousquetaires/Intermarché et Auchan, l'a emporté. Comme l'a révélé ce 18 décembre le média économique Les Echos, le conseil d'administration de Casino a décidé lundi d'entrer en "négociations exclusives" pour céder "la quasi-totalité" de son parc de magasins de grande taille, soit 313 points de vente, à deux autres acteurs français de la grande distribution, Les Mousquetaires/Intermarché et Auchan. Respectivement 3e et 5e acteurs du marché de la distribution alimentaire dominé par E.Leclerc et Carrefour, les deux enseignes avaient indiqué fin novembre vouloir reprendre l'ensemble des points de vente que Casino était prêt à céder. "L'ensemble des salariés des magasins transférés seraient repris" par le groupement des Mousquetaires/Intermarché et Auchan, affirme Casino, qui précise que le projet de cession se ferait "sur la base d'une valeur d'entreprise fixe de 1,35 milliard d'euros (hors immobilier)". Petit hic, l'accord ne concerne pas les magasins Casino gérés en franchise, qui seront libres de choisir leur partenaire franchiseur, a précisé une source au fait du dossier. Et en Corse, il y a 4 hypermarchés, 9 supermarchés, et 2 drives, tous franchisés Casino par le groupe Codim.



Pour l'heure, tout le monde est dans l'expectative. Nous ne sommes pas parvenus à joindre la direction du groupe. Charles Casabianca, responsable syndical de la CGT en Haute-Corse préfère, lui, ne pas se prononcer dans l'immédiat : "Nous nous exprimerons après le 20 décembre car des discussions sont en cours et nous serons véritablement fixés sur le devenir de ces structures et de ses salariés."



"On est dans le flou"



Le 20 décembre, c'est ce mercredi. Date à laquelle la période de rachat doit se clôturer auprès du tribunal de commerce. Au Géant Casino de Toga, aucune communication n'a été mise en place en direction de la clientèle et pour cause : "On ne sait rien, on est dans le flou", constate un salarié. Pas d'information, c'est ce que nous confirmera un membre de la direction du magasin. Mais l'inquiétude est bien présente, elle : "Ca fait 25 ans que je travaille ici, donc oui, c'est normal que je sois un peu inquiet", résume un employé.