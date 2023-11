Vent violent : La Haute-Corse en vigilance orange

Météo France a émis une vigilance météorologique de niveau orange pour le paramètre « Vent », en vigueur du jeudi 16 novembre 2023 à 21 heures au plus tôt jusqu'au vendredi 17 novembre 2023 à 11 heures.

En ce jeudi soir, le vent d'ouest se renforce, particulièrement sur le versant est du Cap Corse. Les rafales sont estimées à 160 à 180 km/h sur le Cap Corse, 140 à 160 km/h sur la Balagne littorale, et pouvant atteindre jusqu'à 120 km/h dans la zone de Bastia, sur la chaîne centrale et les premiers contreforts orientaux.

La population est appelée à la plus grande prudence, notamment sur les zones exposées, les côtes, et les hauteurs. Des perturbations dans les déplacements sont à anticiper, et il est recommandé de sécuriser les objets extérieurs sensibles au vent.