Vent : un événement tempétueux d’une ampleur peu commune

En début d'après-midi de la Balagne au Cap Corse, les rafales d'ouest sud-ouest atteignaient, déjà,110 à 130 km/h; en fin d'après-midi, elles pourraient se situer sur l'ensemble du Cap Corse entre 130 et160 km/h.

Et cela va aller crescendo/

En soirée de lundi et dans la nuit de lundi à mardi, en effet, le renforcement va se poursuivre et au plus fort de l'événement, en 2ème partie de nuit et en début de matinée de mardi les rafales pourraient dépasser les 200 km/h !





Sur la région bastiaise le vent se renforce dès lundi soir et les rafales ponctuelles atteignent dans la nuit 130 à 160 km/h.

Sur le relief: le vent d'ouest souffle lundi après-midi avec des rafales à 100 à 120 km/h. Et se renforce progressivement.

Le plus fort est attendu la nuit suivante avec des rafales à 130 à 160 km/h.



C'est la raison pour laquelle les transports scolaires ont été anticipés ce lundi à 13h30 et l’activité portuaire sera suspendue ce mardi 11 février 2020.

Il est rappelé par ailleurs, que l'emploi du feu est strictement interdit jusqu’au 11 février inclus.

Par ailleurs, le préfet de Haute-Corse appelle chacun à la plus grande prudence face à de tels phénomènes qui peuvent être dangereux. La population est invitée à respecter les consignes de sécurité pour éviter toute situation dangereuse