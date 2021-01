"Vent fort" : la Corse en vigilance jaune

En première partie de nuit de samedi à dimanche, le vent s'oriente Sud-Ouest sur la Corse et se renforce.

En milieu de nuit, les rafales pourraient atteindre 120 à 130 km/h sur la Balagne, 130 à140 km/h sur les reliefs de la chaîne centrale et 150 à 160 km/h sur le cap Corse.

La région deBastia devrait être concernée par des valeurs autour de 80 km/h.Le vent devrait nettement faiblir en cours de seconde partie de nuit lorsqu'il basculera nord-ouest, avec des rafales n'atteignant plus que 80 à 90 km/h.

A cette occasion les préfectures de Corse appellent la population à la plus grande vigilance et rappelle leurs habituelles consignes de prudence