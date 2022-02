Vent en Corse : des rafales pourraient atteindre temporairement 180 km/h

Selon la vigilance de Météo France, relayée par la préfecture de la Haute-Corse, "le vent d'ouest à nord-ouest se renforce très nettement en début de journée de lundi.Les rafales atteignent fréquemment les 100 à 120 km/h et temporairement 130 km/h sur le relief,l 'intérieur de la Balagne ainsi que sur les plaines/premiers reliefs orientaux au nord de Bastia et dans le secteur de Porto-Vecchio, Conca et du

Fium'Orbu.

Sur la région bastiaise, les rafales atteignent temporairement 90 à 110 km/h. Sur les caps exposés, on atteint

130 à 150 km/h, temporairement 170/180 km/h.

En journée, ce vent se maintient puis perd rapidement en intensité en cours d'après midi/soirée."