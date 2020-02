Vent Violent : le feu de Quenza-Solaro est reparti et pourrait menacer des habitations

A la mi-journée de ce mardi 11 février, la situation reste compliquée tant en Haute-Corse qu'en Corse du Sud où les soldats du feu livrent une lutte inégale face à des flammes qui, attisées par un vent d'une extrême violence, progressent à une vitesse folle.

A Quenza, où le feu a déja parcouru 2300 hectares, comme on pouvait le craindre, le feu s'est réactivé. Actuellement 3 Détachement d'Intervention héliporté , 6 Groupes d'Intervention Feux Forêts et 1 de Corse du Sud sont en transit. On craint que le sinistre se propage et menace des habitations en cas de sautes de feu sur le flanc côté sud.



Le Colonel Bruno Maestracci revenait sur le feu de Quenza qui s'est réactivé et qui a parcouru pas moins de 2300 hectares et ne cachait pas son inquiétude face à l'évolution du feu et à l'impossibilité des moyens aériens d'intervenir en raison de ce vent violent.

" Sur le flanc gauche du feu, il y a eu deux sautes de feu sur lisière et la forêt de Solaro est menacée alors que sur le flanc sud, côté RD 268, la situation reste préoccupante. Là aussi, des sautes de feu sont à craindre et en l'état, d'ici quelques heures des habitations pourraient être menacée mais nous n'en sommes pas encore là. J'espère que l'accalmie du vent annoncée va arriver" a ajouté le Directeur du Service Incendie et de Secours de Corse du Sud (SIS2A).



On apprenait un peu plus tard que des Personnels sont sur le point d'arriver avec un Dash sur Ajaccio pour armement, alors que sont mobilisés 2 GIFF 2A pour Quenza. Deux colonnes mixtes DIH - GIFF doivent embarquer ce soir du continent pour la relève ou le maintien de l'ensemble des moyens nationaux actuellement en Corse.

Des Canadair seront également envoyés.