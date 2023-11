Vent : Plusieurs vols entre la Corse et le continent annulés ou retardés ce mardi

Plusieurs vols reliant Paris, Marseille à la Corse ont été affectés ce mardi 28 novembre à cause du vent, avec des rotations supprimées notamment entre les aéroports de Marseille et de Paris Orly et Bastia, et entre Marignane et Figari. D'autres liaisons prévues au départ de Bastia ont été déviée vers Ajaccio, où les rafales étaient moins intenses, assurant ainsi un départ plus sûr en direction de Paris.Cet après-midi, l'aéroport de Bastia signale plusieurs retards entre Marseille et Parise et la Corse, toujours attribuables aux conditions météorologiques difficiles.La Haute-Corse avait été placée en vigilance orange pour vent fort par Météo-France ce mardi 28 novembre. L'alerte devrait durer jusqu'à 16 heures .