Vent : La Haute-Corse placée en vigilance jaune par Météo France

Le vent d'ouest souffle avec intensité entre Var et Corse, générant des rafales dépassant les 90 km/h sur l'île. En soirée, le Mistral se joint à la danse, atteignant des pointes de 60 km/h, selon les informations fournies par Météo-France.



La nuit de lundi à mardi s'annonce également agitée, avec un vent qui continuera de souffler "assez fort, sur l'ouest du département et dans le Cortenais", avertissent les prévisionnistes. Les rafales pourraient alors atteindre les 95 km/h. Les habitants de la région sont invités à rester informés des évolutions météorologiques et à prendre les précautions nécessaires.