Vent : La Haute-Corse en vigilance orange

En Corse les rafales atteindront, 90 à 100 sur la région bastiaise, 120 en Balagne, jusqu'à 150 sur les caps les plus exposés nécessitant le passage en vigilance orange vent pour la journée de mardi.





Le Libecciu établi aux premières heures du jour se renforce nettement en matinée.

Entre 10 et 16 heures, il est attendu jusqu'à 120 km/h en Balagne et sur les crêtes, 150 à 180km/h sur le Cap Corse.

En région bastiaise des rafales de l'ordre de 90 km/h sur l'aéroport, 100 à 110km/h sur l'agglomération et le port sont probables, voire plus au parage immédiat du port.

Localement, des déferlements de l'ordre de 80-90km/h sont attendus sur les plaines orientales.





L’emploi du feu strictement interdit

Les prévisions des services de Météo France plaçant la Haute-Corse en vigilance météorologique de niveau orange, ont conduit Michel Prosic, Préfet de la Haute-Corse, à prendre un arrêté d'interdiction d’emploi du feu à compter du mardi 31 octobre 2023 au mercredi 1er novembre sur l’ensemble du département de la Haute-Corse.





Compte-tenu du niveau de dessèchement sur certaines parties du territoire, cette situation est susceptible de créer un important risque d’incendie.

"L’emploi du feu est interdit pour toute personne y compris les propriétaires et les occupants des terrains du chef de leurs propriétaires.

Le non-respect de l’interdiction d’emploi du feu peut engager la responsabilité civile de l’auteur. Les peines d’amende applicables peuvent aller jusqu’à 100 00€ et à des peines d’emprisonnement" rappelle la préfecture de Corse dans un communiqué.