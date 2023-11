Vent : La Corse placée en vigilance jaune ce samedi 2 décembre

En Corse-du-Sud les rafales pourront atteindre des valeurs élevées entre 120 et 150 km/h/ sur les reliefs et les littoraux.



En Haute-Corse, le Libecciu se renforce, les rafales pourront atteindre des valeurs élevées : environ 160 km/h sur la Balagne, 120 à 150 km/h de manière assez généralisée sur les reliefs et sur les littoraux de la façade orientale, près de 120 km/h sur Bastia, et jusqu'à 200 km/h sur le Cap Corse.