Vendredi Saint : Du Calvaire à la Résurrection, la longue procession des pénitents blancs en Orezza

Le jeûne et le festin

S’il y a trois processions matinales en Orezza – Pie d’Orezza, Stazzone et Piedicroce -, celle de Pie d’Orezza a la particularité de faire une boucle pour revenir à son point de départ, c’est la seule qui relie cinq églises. « Nous démarrons tous la procession le vendredi matin à 8 heures, c’est la tradition. La procession part de Pie D’Orezza pour rejoindre l’église de Piedicrocre, puis celle de Stazzone. De là, on coupe à travers le maquis pour monter jusqu’à Carchetu où l’on fait une pause, avant de repartir vers Pedipartinu et retourner à Pie d’Orezza. Devant chaque église où il y a une place, on fait la granitula. Comme on est nombreux, on essaye de la faire la plus large possible pour que ce soit un bel escargot », indique Pierre-Antoine Ucciani. Viennent d’abord les hommes, puis les femmes et les enfants. Entre les haltes dans chaque église, s’intercalent deux pauses où les pénitents offrent à boire et à manger. « Cette procession a une fonction symbolique, bien sûr, celle de commémorer un évènement très triste, la mort du Christ, mais en sachant que la résurrection est proche. C’est le principe de la granitula qui est le symbole même de la résurrection. C’est la spirale de la vie et de la mort avec l’idée que la vie gagne toujours sur la mort. On sait que le Christ est mort, mais on sait aussi qu’il va ressusciter. C’est pour cela que dans cette procession, on fait pénitence en marchant et en chantant, puis on s’arrête pour festoyer. On rompt le jeûne, le temps de la pause, pour partager un moment de convivialité parce que l’espoir arrive et avec lui, le printemps. C’est aussi toute la symbolique de l’hiver qui est vaincu par l’arrivée du printemps et le renouveau. Et d’ailleurs, souvent il fait beau », explique Lezia Rogliano. Et c’est de bon cœur que les pénitents festoient sur le bord du chemin.