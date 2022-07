Venaco : un incendie en cours a déjà détruit 25 hectares

La rédaction le Jeudi 28 Juillet 2022 à 15:35

Quelque 25 hectares de gros maquis ont flambé sur la commune de Venaco dans un incendie qui est toujours en cours ce jeudi 28 juillet à 15h30. Ce feu, dont la cause n’est pas encore connue, s’est déclaré en fin de matinée à proximité de l'hôtel E Caselle. Des importants moyens terrestres et aériens sont engagés (11 camions de sapeurs-pompiers ainsi que deux Canadairs et deux hélicoptères bombardiers d'eau) mais la situation n’est pas fixée, précisent le CODIS2B. La route est coupée sous le village de Venaco.