Venaco : le bureau de poste labellisé France Services

La Poste de Venaco vient d'être labellisée "France Services", offrant ainsi un guichet unique pour huit partenaires différents, permettant aux Français de faciliter leurs démarches administratives.



Outre les services de La Poste, les usagers pourront bénéficier des services de Pôle emploi, la CNAM, la MSA, la CAF, la CNAV, la DGFiP, et les services des ministères de la Justice et de l’Intérieur. Les citoyens auront ainsi accès à une gamme complète de services, tels que refaire une carte grise, faire une demande d’allocation personnelle au logement ou établir sa déclaration de revenus.



Pour cela, La Poste met à disposition des usagers un espace numérique équipé d'un ordinateur, d'une tablette, d'une imprimante et d'un scanner ainsi que l'accompagnement de Stella Antoine, chargée de clientèle, et Chrystelle Picarella, factrice en itinérance qui associera à la tournée de distribution postale des permanences France Services dans les communes de Vivario, Casanova, Poggio di Venaco et Riventosa.

Leurs missions consistent à assurer un accueil de qualité, à réaliser toutes les opérations postales et à accompagner les clients dans la réalisation de leurs démarches. En plus de cela, des experts sont disponibles pour un entretien en présentiel ou en visio-conférence. Ce service est ouvert au moins 5 jours par semaine sur une amplitude minimale de 24 heures hebdomadaires et est proposé à travers 402 bureaux de poste labellisés "France Services" sur le territoire national. En Corse, ce sont désormais 35 structures "France Services" dont 17 sont intégrées au sein d’un bureau de poste.