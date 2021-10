Venaco : la fabbrica culturale Casell'arte inaugure son «Ossiderium»

Située au cœur de la corse à Venaco, A Fabbrica culturale Casell’arte est une association loi 1901 dont l’objectif est d’accompagner et promouvoir les différentes formes d’écritures dans l’art, via l’organisation de résidences, de rencontres, de projections ou encore de concerts. Casell’arte fait partie des « Fabbriche culturale » de l’île, un dispositif développé et mis en place par la Collectivité de Corse. Spécialisée dans les arts visuels – cinéma et arts plastiques – Casell’arte organise plusieurs résidences chaque année. Elle développe également des actions de médiation auprès des publics du territoire, toutes générations confondues (ateliers, rencontres, workshop…) En 2021, la Fabbrica culturale propose quatre résidences d’écritures de scénarios (fiction, documentaire, animation...) et deux résidences d’arts visuels avec les artistes Nazanin Pouyandeh et Florence Kutten.A l’intersection de l’art, de l’architecture, et de la performance, l’Ossiderium est composé d’une chambre acoustique et d’une structure d’assise à cinq faces. Chacune de ces faces lie le public à une partie différente du territoire. Un espace de perception et d’observation ouvert à tous au cœur du projet Casell’arte, mêlant son, nature environnante et observation du cosmos. Afin de concrétiser et développer ce qui est devenu l’Ossiderium, Casell’arte a mobilisé l’imaginaire du projet Désidération, œuvre-monde collective et indisciplinaire initiée par l’artiste Smith. ( plus d'infos ici ) dès 2017, à travers la commission d’un ensemble de microarchitectures du studio Diplomates qui a ainsi conçu et développé l’Ossiderium, auquel se sont associés ensuite le Fab Lab - Pôle innovation et développement de l’Université de Corse pour la conception de la maquette, les Charpentiers de la Corse pour l'étude et la construction, et l’École d’Ingénieurs Paoli Tech - Université de Corse pour les recherches acoustiques. À l’image de la Fabbrica Culturale, le projet rassemble ainsi une pluralité de regards et de compétences.A l'occasion de cette inauguration, l'association Casell'arte, située dans l'hôtel E Caselle de Venaco, propose une programmation artistique riche et variée., le jeune public profitera d'un atelier en langue corse autour des plantes qui arborent l’Ossiderium :- Session immortelle en musique suivi d’un jeu olfactif.- Confection de la tisane des étoiles avec les plantes qui arborent l’OssideriumCet atelier est animé par Vincent Albertini également connu sous son nom d'artiste, Cencio Atteli., ouverture et parcours dans les installations d’arts visuels réalisées à Casell’arte : Silence de Virginie Trastour, Chambre « frissons » de Jacqueline Desanti, Allianza de Laetitia Carlotti et Antoine Silvestri, Martine et mes songes de Delphine Ciavaldini et Ben Fosket.Avec notamment une restitution de l’atelier Starseed en images, dans la salle de projection de l'hôtel E Caselle., le concert inaugural de l'Ossiderium propose deux sets :- Fanou Torracinta, gipsy guitar from corsicaOriginaire de l’ile de beauté, Fanou Torracinta est un guitariste de jazz âgé de 26 ans. Dès son plus jeune âge, il se confronte aux meilleurs musiciens du style, souvent de passage en Corse pour jouer dans les festivals d’été. Il s’imprègne de leurs jeux avec ferveur, découvre les sonorités manouches de la musique de Django Reinhardt. La composition est de plus en plus présente chez le guitariste qui a sorti un nouvel album en 2021 intitulé « Gipsy guitar from Corsica ». Un répertoire assez personnel faisant un lien entre ses influences corses et manouches.- Von Pourquery, Pop CosmicIl a été Supersonic, il a été Vkng, il s'incarne aujourd’hui en Von Pourquery. Le saxophoniste Thomas de Pourquery lâche son instrument pour se consacrer au chant dans un cadre aussi pop que solaire. Victoire du Jazz en 2014 et 2017, il collabore régulièrement avec Fred Pallem, Frànçois and The Atlas Mountains, Jeanne Added, Sarah Murcia, BABX, Oxmo Puccino, Mick Jones ou le groupe de pop anglais Metronomy. En 2020 il commence à jouer et enregistrer ses chansons : Von Pourquery est né, aux côtés du producteur Benjamin Lebeau. En 2021 il sort en avril un album entièrement improvisé, "Drôles de Dames" aux cotés de Fabrice Martinez et Laurent Bardainne, ainsi que Back to the Moon, en septembre 2021, le troisième album studio de Supersonic.Enfin pour clôturer cette journée de la meilleure des manières, les deux sets seront suivis d'un cocktail convivial à l'hôtel E Caselle.