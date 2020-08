Vélobatterie, la start-up qui répare vos batteries de vélo !

Découvrez Vélobatterie, la start-up montante dans la réfection de batteries pour vélo électrique



« Vélobatterie », C’est qui ?

Vélobatterie, filiale de la société Batteries Prod, est une start-up experte dans la conception et la fabrication de batteries lithium pour les véhicules électriques en France. Sa spécialité, comme annoncée plus haut, est de reconditionner et de réfectionner les batteries de vélos à assistance électriques.



Pourquoi reconditionner la batterie de son vélo chez Vélobatterie ?



Reconditionner sa batterie chez Vélobatterie : comment procéder ?

Un service simple et fiable

Choisissez le modèle de votre vélo ;

Sélectionnez votre ampérage ;

Suivez les étapes pour faire votre commande.



Adresse et contacts

Entre 09h00 et 12h00 en matinée ;

Entre 14h00 et 18h00 en après-midi.

Vélobatterie est une jeune start-up française qui s’est fixée comme objectif de réparer les batteries pour vélos à assistance électrique. Le processus consiste à récupérer et à traiter, à des fins de réutilisation, les cellules usagées contenues dans ces batteries.La société se propose de venir en aide aux utilisateurs de vélo électrique dont la batterie souffre d’une chute d’autonomie après un certain temps d’utilisation.Le présent article vous emmène à la découverte de Vélobatterie, une start-up innovante dans la réparation de batteries pour vélo à assistance électrique.Reconditionner une batterie consiste à remplacer intégralement ses cellules usagées constituées de plomb, Ni-MH, Ni-CD, lithium polymère ou lithium-ion, par de nouvelles cellules lithium-ion NiCoMn (Nickel, Cobalt, Maganèse). Il s’agit là d’une remise à neuf totale de votre batterie.Le principal avantage du reconditionnement d’une batterie est qu’il redonne une nouvelle vie à votre batterie et peut même améliorer son autonomie d’origine. Plutôt que de changer spontanément votre batterie en perte d’autonomie par une nouvelle chez votre constructeur, la reconditionner serait alors une bien meilleure solution.Plus de 300 marques de vélos électriques peuvent être réfectionnées auprès de la société. On y trouve notamment les marques comme Gitane, Solex, Matra, Giant, Décathlon ou encore Easybike. L’entreprise se propose par ailleurs de réfectionner également les modèles de certaines batteries qui ne sont plus commercialisées.Choisir Vélobatterie pour le reconditionnement de la batterie de votre vélo à assistance électrique présente de nombreux avantages.Avec cette entreprise, vous pouvez commander la réfection de votre vélo en quelques clics seulement sur le site web de la société accessible à l’adresse https://www.velobatterie.fr/ Faire recours à cette société vous garantit d’avoir votre batterie reconditionnée en un temps record. Le service est de fabrication 100% française. Par ailleurs, sur le site, vous trouverez aussi des astuces, des conseils et des précautions pour l’utilisation optimale de votre batterie de vélo.L’entreprise offre une garantie de 2 ans et un service après-vente (pièces et main d’œuvre) d’au moins 5 ans après la réparation. Mieux, l’envoi et la livraison de la batterie sont également à la charge de la start-up.Par-dessus tout, le budget nécessaire à un reconditionnement chez ce prestataire est largement plus abordable que l’achat d’une nouvelle batterie auprès du constructeur.En outre, avec son système de recyclage, l’entreprise milite activement pour la préservation d’un environnement sain.Avec sa plateforme intuitive, la start-up vous simplifie la tâche dans le reconditionnement de la batterie de votre vélo à assistance électrique. Quelques clics suffisent !Une fois sur la page d’accueil, vous procédez comme suit :Si vous ne retrouvez pas votre modèle de vélo dans la liste proposée, cliquez sur « Un modèle non référencé » toujours sur la page d’accueil. Un formulaire vous sera fourni à cet effet.Après votre commande, un bon de livraison Colissimo vous sera envoyé par la société. Il vous suffira de l’imprimer puis de le rattacher à votre batterie, le tout à emballer soigneusement avec le chargeur et à déposer à la poste. Les frais d’envoi du colis sont réglés par l’entreprise pour les clients habitant en France.La batterie de votre vélo sera reconditionnée par les techniciens et renvoyée, dans un bref délai, à votre adresse. Les détails sur l’envoi, la livraison et son délai vous sont fournis lors du passage de votre commande.Vous n’avez pas encore de vélo à assistance électrique ? Si vous songez à en acheter un, découvrez comment bien le choisir dans cet article Il est également possible de passer commande auprès de la société en se rendant à son siège sis au 178, avenue des Routiers, ZAC des Escampades, 84170 Monteux en France. Vous pouvez vous y rendre tous les jours ouvrables :Vous avez besoin d’assistance ? Vous pouvez aussi contacter les conseillers clientèle de la société par téléphone mobile aux mêmes heures sur le numéro 09.50.85.70.00 . Vous serez reçu et guidé très professionnellement.La start-up vous rassure de la qualité irréprochable de son service. Alors, si vous avez besoin, pour la réfection de la batterie de votre vélo à assistance électrique, d’une entreprise dynamique, sécurisée et fiable, optez pour Vélobatterie.