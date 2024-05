Végétalisation du cours Napoléon : Le pari tenu de la mairie d’Ajaccio

Ce vendredi 3 mai, le Maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, accompagné de plusieurs de ses adjoints et représentants de services municipaux, parcourt fièrement le Cours Napoléon. Après plus de cinq ans de travaux, cette artère principale du centre-ville a été totalement transformée. « Cela faisait des années que les Ajacciens attendaient des travaux de rénovation. Il fallait retravailler l’image urbaine avec une stratégie de revégétalisation, qui participe à l’amélioration du cadre de vie et de la qualité de l’air. À ceci s’ajoute une politique de mobilité qui tend à réduire l’usage de la voiture dans l’hyper centre. » explique l’élu.



Ainsi, sur les 116 arbres existants, 65 ont été conservés ou soignés. Parallèlement, la Ville a étoffé le tissu végétal de l’artère de 127 nouveaux arbres. « Au-delà de l’aspect esthétique, cela permet de lutter contre les îlots de chaleur et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les petits espaces, en parallèle des parcs, peuvent permettre d’augmenter la biodiversité en ville, » indique Severine Goudard, directrice adjointe de l’environnement du végétal et du littoral de la Ville d’Ajaccio. « Depuis notre prise de fonction, c’est 2000 arbres en plus qui ont été plantés sur Ajaccio », ajoute Stéphane Sbraggia.



Au programme, également, un nouvel éclairage public à LED basse consommation et des trottoirs plus larges, afin de diminuer les conflits d’usage entre l’espace piéton et les voitures. « Nous avons tenté d’apporter une réponse adaptée au quotidien de l’ensemble des commerçants et des riverains. Cette rénovation fait, globalement, l’unanimité au sein des Ajacciens. » se réjouit quant à lui Xavier Luciani, directeur des services techniques de la Ville d’Ajaccio.



Ce chantier global, qui représente un budget global de 5 millions d’euros, a été mené en partenariat avec la Collectivité de Corse, sous l’égide de la direction générale des services techniques de la ville d’Ajaccio. « J’espère que les Ajacciens sont satisfaits. Maintenant, il faut entretenir cette initiative et travailler au maintien de l’ordre et des bonnes civilités. Ce qui engage la responsabilité de tous », précise Stephane Sbraggia.



Les Ajacciens attendent désormais l’inauguration de la nouvelle Place du Diamant, dont les travaux devraient s’achever au mois de décembre 2025. Ce lieu emblématique devrait consacrer presque 70% de son espace à la revégétalisation : « Beaucoup d’arbres, d’ombre, de fraîcheur, d’eau, d’espaces verts, afin de revisiter une ville qui vit un véritable processus de réenchantement. » conclut le maire.



On écoute le maire d'Ajaccio