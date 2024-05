Valle-di-Rostino : Un appel aux dons pour la restauration de l’Église Santa Maria di Rescamone

Abandonnée au XVIe siècle lors de la création du village actuel, l’église Santa Maria di Rescamone, située à Valle di Rostino, n’est aujourd’hui qu’une ruine en délabrement avancé. Sans toiture, avec des murs altérés et un baptistère partiellement écroulé dû à un glissement de terrain, cet édifice historique attend sa renaissance. Un ambitieux projet de restauration vise à lui redonner vie. Une charpente en bois sera installée pour protéger les murs et mettre en valeur les mosaïques découvertes en 2015. Les murs seront consolidés, et une assise en béton sera construite au cœur du baptistère octogonal. En outre, un accès sera aménagé depuis l’église romane vers le baptistère paléochrétien, facilitant ainsi les visites.Construite au XIIe siècle, l’église est étroitement liée à un baptistère monumental du XIIIe siècle. Les fouilles archéologiques menées entre 1950 et 1980 par Mme Moracchini-Mazel et Philippe Pergola ont mis au jour des vestiges d’un baptistère paléochrétien datant du IVe siècle. Plus récemment, des découvertes ont révélé des constructions de l’Antiquité tardive, datant du IIIe siècle, renforçant ainsi l’importance historique du site.Actuellement accessible uniquement à pied, le site sera bientôt ouvert au public. Des panneaux informatifs seront installés pour retracer l’histoire du monument, dans le but de promouvoir une réappropriation culturelle et patrimoniale de ce lieu unique. Il s’agit de l’une des deux seules églises en Corse à posséder un baptistère paléochrétien du IVe siècle.La commune de Valle di Rostino lance un appel à la solidarité pour soutenir cet effort de restauration. Habitants et passionnés de patrimoine sont invités à contribuer à la collecte de fonds pour permettre la sauvegarde de ce témoin exceptionnel de l’histoire chrétienne en Corse. Situé sur le circuit touristique de la Strada Paolina, le site attire de nombreux visiteurs, notamment en raison de sa proximité avec Morosaglia, le village natal de Pasquale Paoli.