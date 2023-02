Vainqueur de Dunkerque (2-1), le FC Borgo veut encore y croire

Le match débutait par le meilleur des scénarios pour le FC Borgo qui ouvrait le score dès la 5ème minute par la nouvelle recrue du club : Gaétan Kouakou. La réaction nordiste était immédiate mais par deux fois le gardien Barbet était à la parade. Par la suite les défenses prenaient le pas sur les attaques. Dans les 5 dernières minutes de cette première période le pressing des Dunkerquois était total mais la défense borgaise faisait le dos rond. 1-0 était donc le score à la pause.

Souhaitant revenir au score au plus vite, les nordistes faisaient le siège du camp de Borgo. Sur les contres toutefois les Borgais se montraient dangereux. Et sur l’un d’eux, Coelho de la droite centrait sur Kerkhour qui marquait d'un maître tir. 2 – 0. Joie de courte durée pour les locaux qui encaissaient un but 5 minutes plus tard sur un tir contré de Ba Sy dans la surface. 2-1. Acculés sur leur but, les Corses avaient le but du break à deux reprises sur contres dans les dernières minutes. Hélas. Mais les Borgais tenaient jusqu’au bout et l’emportaient 2 – 1 .







Feuille de match

20ème journée de National

FC Borgo 2 - 1 USL Dunkerque (1-0)

Complexe Paul Natali

Pelouse synthétique en bon état

Temps : Beau – 6 degrés



Arbitre centre : Arnaud Baert



Buts

Kouakou (5ème) – Kerkhour (73ème) pour le FCB

Ba Sy (78ème) pour Dunkerque





Avertissements :

Keita (62ème) – Anziani (90ème) pour Dunkerque.





FCB

Barbet – Ngouabi (Romany 61ème) – Doumbia (c) – Berenguier – Diarra – Duku – Ley (Benoit 61ème)– Lebas – Kouakou (Kerkhour 70ème) – Diabate – Coelho.

Entr. : Alexandre Torres





USLD:

Pean – MBone – Bilingi – Keita – Anziani – Senneville – Ipiele (Trichard 63ème) – Etonde (Ba Sy 63ème) – Bardeli (Ghrieb 63ème) – Mbemba – Thima (c).

Entr. : Romain Revelli





Le film du match

Coup d’envoi donné par le FC Borgo

BUT 5ème : Coup de canon de Kouakou (FCB) à l’entrée de la surface sur une passe de Lebas. Le ballon termine dans le coté gauche du gardien Pean. 1-0

12ème : MBemba (USLD) crochète dans la partie droite de la surface corse et allume le gardien Barbet qui d’une manchette écarte le danger.

16ème : Tir en pivot dans la surface de Keita (USLD). Le ballon frôle le montant gauche de Barbet.

48ème : Sur corner de la droite, NGouabi (FCB) place une tête au-dessus de la transversale de Pean.

BUT 73ème : Sur un centre la droite de Coelho (FCB), Kerhour à l’entrée de la surface expédie un tir puissant qui trompe Pean. 2 – 0

BUT 78ème : Un tir de Ba Sy (USLD) dans la surface est contré et dévié par un défenseur dans le but de Barbet. 2-1

83ème : Frappe de Benoit (FCB) à l’entrée de la surface bien captée par le gardien Pean.

88ème : Nouveau tir de Benoit (FCB) face au but. Pean ne tremble pas.

89ème : tir de Duku (FCB) largement au-dessus.



La réaction de A. Torres, entraîneur du FC Borgo

«On a été solides ce qui est obligatoire si on veut se maintenir. Ca passe par ce type de match. On a eu de nouvelles recrues et l’amalgame se fait rapidement avec les anciens. Les nouveaux ont apporté solidité, profondeur, du poids dont on manquait. On savait qu’on concéderait des situations mais on ne leur pas offert d’occasions. C’était notre objectif de limiter le nombre d’occasions qu’on allait leur donner, limiter leurs prises de vitesse. L’objectif va être de prendre des points à l’extérieur où on connait de grosses difficultés. On doit mieux gérer nos phases de contre-attaques ».