Vaccin contre la grippe : 80% de pharmacies corses en rupture de stock

De son côté, le ministère de la Santé assure rester vigilant tout en rappelant que l'épidémie de grippe ne fait en général son apparition qu'aux alentours de Noël et à cette date toutes les pharmacie pourront satisfer les demandes de leurs clients.

La campagne annuelle de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté le 13 octobre dernier. Pour éviter un encombrement des services de réanimation dû au Covid, les médecins ont appelé les corses de plus de 65 ans, les personnes vulnérables et les soignants à se faire vacciner massivement. Mais à 13 jours du début de la campagne près de 80% des pharmacies françaises ne peuvent plus répondre présent, comme l'a déclaré Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine, au micro d'Europe 1Dans les chiffres, le 23 octobre, le syndicat estimait que 70 à 90 % des pharmacies étaient en situation de rupture de stock, dix jours seulement après le coup d’envoi de la campagne contre la grippe. Les officines ont déjà écoulé 7 millions de doses sur un total de 13 millions prévues, contre 11 millions l’an passé."Malheureusement, cette année, les industriels ont décidé de façon unilatérale de donner des vaccins avec plusieurs livraisons étalées entre le mois d'octobre, de novembre et de décembre. On leur dit bien évidemment de livrer beaucoup plus vite, ce qu'ils ne font pas." souligne le président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine.Ce 27 octobre, l’Union des pharmaciens corses (URPS) tire aussi la sonnette d’alarme. « Aujourd'hui près de 80% des pharmacies insulaires n’ont déjà plus de stock », affirme son président, Christian Filippi. " Les grossistes sont en rupture d'approvisionnement car ce sont les deux laboratoires qui produisent les vaccins qui gèrent la distribution"