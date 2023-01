Vacances en Corse : quel hébergement touristique choisir ?

Vous partez en famille ou entre amis ? Vous recherchez un endroit où vous pourriez tout aussi bien faire des activités que vous détendre et profiter du climat méditerranéen de l'île ? Vous pouvez choisir le camping ou la résidence de vacances en corse L'un comme l'autre forme de véritable villages de vacances. Ils proposent au cœur d'un environnement ombragé, des infrastructures sportives telles que terrain de tennis, de pétanque ou piscine extérieure. Certains disposent également d'un accès privilégié vers la plage la plus proche, vous évitant d'avoir à prendre votre véhicule.Le petit plus si vous avez des enfants ? Les établissements sont sécurisés et généralement 100% piétons. La principale différence entre un camping et une résidence de vacances tient dans la nature du logement. En club de vacances, vous ne trouverez ni tentes ni mobile home, mais des appartements ou bungalows, le plus souvent climatisés.L'avantage de partir en séjour dans des établissements tels que des résidences de vacances concerne également les animations. Ils programment tout l'été des soirées musicales et dansantes pour petits et grands. Pour trouver celui qui vous conviendra, vous avez l'embarras du choix. Il en existe tout autant en Haute-Corse qu'en Corse-du-Sud.