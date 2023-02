Vacances d'hiver 2023 : ce que les Corses ont prévu

Au rayon destinations, le soleil prime : Île Maurice, Dubaï, Zanzibar, Tanzanie… Pour tous ceux qui cherchent déjà les températures estivales, prendre l’avion est indispensable. Et ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir poser suffisamment de jours de congés pour partir une semaine ou plus, peuvent toujours se rabattre sur des alternatives plus simples. « Pour quelques jours, on a beaucoup de petits séjours dans des capitales européennes comme Vienne, Budapest, Amsterdam, l'Italie aussi, explique la responsable de Corse Itinéraires. C’est ce qui marche le plus en dernière minute. Mais généralement, les gens ont commencé à préparer ces vacances dès la sortie de l’été, en septembre. »



« Depuis le mois d'octobre, dit-on du côté d’Évasion Voyages. Même sur les prochaines vacances de Pâques, on a une forte affluence, une grosse activité. C’est encore plus le cas depuis la fin de toutes les restrictions Covid ! »



Justement, l’effet fin de crise sanitaire semble prendre le pas sur l’inflation. « Il y a une augmentation du montant moyen des dossiers, car les prix ont augmenté, assume Andrée, d’Évasion Voyages. Les gens s'en sont rendu compte, mais l' acceptent, car ils sont prêts à faire des sacrifices pour partir. » « Après deux ans de privation, les gens avaient tellement envie de repartir et de voyager, renchérit l’autre gérante. Ils ont en plus pu garder leur argent pour ces vacances, donc tout le monde s'est un peu lâché ! »