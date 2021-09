«Vacances autrement»: le bon bilan de l’AD PEP de Haute-Corse

«L’Association des Pupilles de l’Enseignement Public de la Haute s’est naturellement impliquée dans le projet Vacances Autrement à Bastia, à travers le dispositif Quartiers d’été 2021 auprès de ses partenaires OPRA et FALEP 2B » souligne Ursula Simeoni, chef de pôle communication de l’ADPEP 2B. Pour rappel ce programme dédié aux publics prioritaires de la ville de Bastia, et financé par le Rectorat, repose sur une combinaison d’apprentissages scolaires et de loisirs.

Ainsi, du 12 au 30 juillet 2021, pour une participation forfaitaire individuelle de 10 €, de nombreux enfants, niveaux CP à 6ème, des quartiers Sud et du Centre ancien de Bastia, ont profité d’activités ludiques et éducatives. «Les retours d’expérience sont positifs» se réjouit U.Simeoni. «Malgré des remous sérieux à cause du COVID, nous avons quand même tenu le cap et réussi à organiser 10 séjours sur les 14 prévus initialement. De nombreux enfants venus de toute la Corse ont ainsi pu apprécier sur l’un ou l’autre des sites magnifiques de Bastelica en Corse du Sud et de Savaghju-Vivariu en Haute Corse, nos programmes composés de grands jeux, activités sportives et créatives, randonnées, accrobranche, équitation, découverte du patrimoine et de l’histoire... Et aussi à la Mer avec notre partenaire depuis 2 ans, la Société des Loisirs Nautiques de Porticcio, très sensible à l’œuvre de l’association des PEP2B et aux valeurs de solidarité et de citoyenneté que nous promouvons ».





Immersion en LCC

L’AD PEP2B soutenant la promotion de la langue et de la culture corse, ses centres de Bastelica et de Savaghju, agréés centres d’immersion en LCC (Langue et Culture Corses), ont également proposé la dernière semaine des colos à Bastelica, du 23 au 28 août 2021, un séjour immersif.

«En plus de journées «accrobranche» à Vero et nautiques à Porticciu, les enfants ont participé à des activités en langue corse » précise encore Ursula Simeoni. «Dans contexte sanitaire difficile de cet été, des enfants ont pu oublier un temps les petits ou grands soucis, s’amuser, s’oxygéner, se ressourcer, se cultiver et cultiver des amitiés. C’est vrai que ce fut une gageure de maintenir l’organisation des séjours pour nos équipes, mais les difficultés s’effacent de nos mémoires, quand on voit les sourires et regards radieux des enfants» explique U. Simeoni.

«Ce principe des vacances apprenantes n’est pas un concept nouveau pour les PEP2B » précise encore U.Simeoni. «Tous les ans, au sein des Centres PEP2B à Bastelica et à Savaghju-Vivariu, sont proposés des séjours de vacances estivales, avec chaque fin août un contenu spécifiquement scolaire. Le but ? Une réappropriation des mécanismes d’apprentissage et une préparation de l’esprit à la rentrée scolaire. Sur des périodes de 5 jours avec nuitée, ces «Colos Apprenantes » ont donné accès à des cours de français et de mathématique (niveau CE1 à 3ème), dispensés par des enseignants, ainsi que des activités menées par nos animateurs, aussi divertissantes qu’instructives. Un dispositif étendu sur l’été entier depuis 2 ans dans le cadre du programme «Colos Apprenantes» face à la menace amplifiée du décrochage scolaire des élèves perçue par nos professionnels, en prise directe et quotidienne sur le terrain auprès de la jeunesse corse. Nos séjours à Savaghju-Vivariu et à Bastelica sont financés, sous conditions, à 100% par l’Etat et le Rectorat de Corse et bénéficient du soutien de notre partenaire Total Corse Isula verde »