Vacances : Voici quand tombent les jours fériés en mai 2023 et quels jours poser pour faire le pont

Le jeudi de l’Ascension tombe cette année le 18 mai. En posant le vendredi 19 vous profiteriez d’un nouveau week-end prolongé, quatre jours. Un joli pont à passer en famille puisque le ministère de l’Éducation nationale rappelle que "les classes vaqueront le vendredi 19 mai 2023 et le samedi 20 mai 2023".

Vient ensuite le Lundi de Pentecôte (29 mai) avec la possibilité de partir une semaine (9 jours) en posant quatre jours du mardi 30 mai au vendredi 2 juin.

Après une année où de nombreux jours fériés correspondaient à des week-ends, en 2023 le mois de mai est particulièrement bien loti, avec la Fête du travail et le jour de l'Armistice, respectivement le 1er et le 8 mai, suivis par le jeudi de l'Ascension le 18 mai et le lundi de la Pentecôte le 29 mai. Avec seulement un minimum de jours de congés pris, il est possible de tirer le meilleur parti de ces jours fériés.Cette année la fête du Travail et la commémoration l’Armistice de 1945 (1er et 8 mai) tombent des lundis. Il suffit de poser des congés du mardi 2 au vendredi 5 et du mardi 9 au vendredi 12, soit huit jours au total, pour profiter de deux semaines complètes de vacances.