Une mer d'huile et du calme, les conditions idéales étaient réunies ce samedi pour permettre à Etienne Ceccaldi de filmer un rorqual commun sur la rive sud du Golfe de Porto. "Ce rorqual de plus de 20 mètres qui nous a gratifié d’un magnifique plongeon et montré son énorme queue après avoir repris son souffle un quart d’heure", décrit notre lecteur qui a partagé avec nous ces belles images.