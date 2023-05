VIDEO - Sylvie Biaggioni va monter "Le Royaume d'Awen", le premier opéra corse

« Avec notre association Arte Luri nous travaillons depuis plusieurs mois sur un opéra dont j’ai écrit paroles et musique » nous chuchote Sylvie Biaggioni dans le studio d’enregistrement bastiais « Carmina » de Julien Muraccioli, ingénieur du son qui a déjà fait ses preuves dans de nombreux studios d’enregistrement ou de radio.Cela faisait plusieurs années que je voulais écrire un opéra » poursuit Sylvie Biaggioni au solide bagage musicale. Membre de la SACEM depuis ses vingt ans en 1989, a écrit des chansons de variété, dont « Quand le maquis brûle » a fait l’objet d’un 45 tours produit par les Studios Ricordu et des comédies musicales produites à Paris, Nice et en Corse. En 2015, elle a réalisé, avec l’aide de l’association Arte Luri, un album à partir d’un recueil de poésies Corses (Sittembrinu) avec des arrangements un peu plus tournés vers la musique classique. «J’ai entamé l’écriture de cet opéra en 2019 et la période COVID qui a suivi a été propice au travail et j’ai pu boucler mon œuvre en 2022. Le livret est en vers, sous forme de dialogue. Quant à la musique, composée simultanément, elle est arrangée pour un orchestre symphonique ».Avec des racines bretonnes et corses, Sylvie Biaggioni a fait un mixe pour son opéra. « De par des racines bretonnes j’ai baigné dans un univers celte. Dans cet opéra, conte fantastique, les personnages sont celtes mais il y a beaucoup de référence à la Corse et à ma région de Luri. Par exemple, les décors sont inspirés de la façade de son église ou encore la forêt rappelle celle qui se situe près de la Tour de Sénèque. Il y est aussi question de grottes à l’image de celles qu’il y avait à Luri. Ce mélange corse/celte, c’est mon identité ».L'histoire se déroule dans un lieu hors du temps et de l’espace, dans un royaume aux allures moyenâgeuses à l’univers médiéval fantastique. Une druidesse, un gardien de la forêt, un conseil des sages, un oracle, une forêt enchantée, tout cela ponctué par des mélodies aux accents celtes. Un voyage à travers une histoire à plusieurs degrés de lecture. « Avant d’engager le processus de création j’ai demandé son avis à la chanteuse lyrique Julia Knecht qui est une amie. Elle a tout de suite adhéré au projet, soulignant que le rôle de la druidesse l’intéressait beaucoup car il demandait une capacité vocale étendue. Avec elle nous avons bouclé le casting ».« Avant la production du spectacle, prévue pour fin 2024, nous allons éditer un livre-CD » précise S. Biaggioni. « La sortie est prévue fin 2023 et il sera vendu dans toutes les FNAC. Il sera composé du conte, du livret, des bios des artistes et de notes de l'auteur, plus le CD de l'opéra interprété sur fond de musique symphonique, par Julia Knecht, Anne-Marie Grisoni, Guy Luciani et Jean-Raphaël Deriu-Peraldi pour les interprètes corses, et deux chanteurs lyriques professionnels du continent : la soprano Clara Bellon et le ténor Paul Gaugler, qui a notamment chanté le générique de début du film « Ténor » avec Michèle Laroque ».L'enregistrement de l'opéra est en cours au studio Carmina de Bastia jusqu’au 22 mai. Des préventes sont possibles sur le site pour aider l’auteur à la réalisation de son œuvre. Si dans ce projet sont d’ores et déjà associés la FNAC, le Conservatoire de Corse Henri Tomasi et la Collectivité de Corse, l’association Arte Luri est toujours en recherche de nouveaux partenaires.Comme le budget est élevé, pour produire son œuvre, Sylvie Biaggioni a initié des projets annexes. Ainsi il y aura un côté pédagogique très important puisque l’aspect conte convient aux classes de français des 6. Le livret aura donc un QR code. Il sera doublé d’un dessin animé, en cours de production, réalisé par Gaétan Valenti de l’association Arte Luri.CNI a assisté à une séance d’enregistrement au studio Carmina aux côtés de Sylvie Biaggioni, Julien Muraccioli, Gaétan Valenti, Anne-Marie Grisoni, Guy Luciani, Clara Belon, Ursula Mariani et Jean-Raphaël Drieu-Peraldi.