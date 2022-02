VIDEO - Régis Brouard (SC Bastia) : « quand on joue une mi-temps sur deux, on ne peut pas gagner des matchs »

Philippe Jammes le Dimanche 6 Février 2022 à 07:34

L’entraîneur du SC Bastia, Régis Brouard, s’avouait très déçu de la prestation de son équipe samedi soir après le nul concédé face à Pau (1-1). « Quand on joue une mi-temps sur deux on ne peut pas gagner des matchs. Ce qui est embêtant c’est ce but qu’on leur donne ».