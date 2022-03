VIDEO - Régis Brouard (SC Bastia) : « on manque de vice »

« Il y a aujourd’hui plein de petites choses qui manquent pour transformer ces matchs nuls en victoires. Notre animation offensive est peut-être aussi trop stéréotypée, nos adversaires nous lisent bien. On insiste peut-être trop dans ce qu’on travaille. Peut-être va-t-il falloir faire autrement. Tout ça je le vois. Il ne faut surtout pas être inquiet ce n’est pas un discours de façade de ma part…. Effectivement j’ai eu un discours réaliste au vu de ce qu’on a pu produire et cela me laissait espérer certaines choses car il y a de la qualité. …. Je sais que ça va être dur jusqu’à la fin. Mais c’est aussi valable pour d’autres équipes. Il y a des matchs où les points compteront double voire triple. Ce sera dur jusqu’au bout et peut-être que cela se jouera sur le dernier match à domicile contre Rodez en mai. Tout ça je le sais, je connais le calendrier par cœur. Mais on va s’en sortir, ça va le faire ».

15ème avec 30 points, le SCB fait du surplace au classement et trois matchs importants se profilent : le derby contre l'ACA samedi prochain puis deux confrontations avec des clubs eux aussi en mauvaises postures : Dunkerque, 19ème avec 26 points à Furiani le 15 mars puis Grenoble, 18ème avec 27 points en pays dauphinois le 19. Toutefois pour le coach, il ne faut pas s’inquiéter : "ça va le faire" !