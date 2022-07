VIDEO - Régis Brouard (SC Bastia) : "On n'a pas été efficaces et on paie cher nos erreurs"

Philippe Jammes le Dimanche 31 Juillet 2022 à 09:36

C’était un soir « sans », un match à oublier. Le SCB a raté samedi soir sa reprise du championnat de Ligue 2 en s’inclinant Furiani face à Laval 2 -0.

Si les 10 premiers minutes étaient porteuses d’espoir, si l’envie y était du côté bastiais, ceux-ci ont vite pêché dans bien des domaines : manque d’efficacité, tirs non cadrés, erreurs individuelles, mauvais choix, duels perdus… Difficile de gagner un match dans ces conditions.



Retour sur cette grosse déception avec l’entraineur Régis Brouard et le gardien de but Johnny Placide