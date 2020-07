VIDEO - Quand Arnold Schwarzenegger prend l’accent corse !

Créée en juin 2010, l’association Fiura Mossa a pour but la réalisation de doublages en langue corse d’œuvres télévisuelles, cinématographiques mais aussi de traduction de bandes-dessinées pour les plus jeunes. Au fil des années l’équipe de Fiura Mossa, présidée par Sylvain Giannecchini, s’est adaptée à l’évolution numérique en participant à la réalisation de «Voix Off» pour une application pour smartphones. Et pour fêter ses 10 ans, elle a voulu marquer le coup en doublant en corse les voix d’Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton et autres. «Pour les 10 ans de notre association nous avons voulu marquer le coup » explique Jean-Yves Casalta, vice-président de l’association et qui a fait la traduction en corse du texte original. «Il était important pour nous de montrer que la langue corse peut parler de tout, y compris de choses qui ne sont pas en rapport avec le quotidien ou la ruralité. La langue corse est une langue moderne qui peut parler de tout ».



Il a fallu avant tout traduire le texte et cela a pris plus d’un an à JY Casalta. «J’ai fait la traduction en rapport avec l’image. Il faut en effet toujours avoir l’image à coté car ce n’est pas un texte qu’on traduit mais qu’on adapte ».

Qui dit doublage, dit donc casting. «Dès le départ nous savions que la voix du terminator, serait celle d’Andria Dominici, un des chanteurs du groupe Barbara Furtuna. Pour nous c’était une évidence. Pour les autres, nous avons fait un casting. Nous avons eu près de 100 réponses. Sur deux jours on a donc sélectionné, auditionné, écouté en situation pour s’assurer que les voix étaient bien raccords avec les personnages. On a aussi bien sûr tenu compte de la maitrise de la langue corse des candidats ».

Doublant l’acteur américain Arnold Schwarzenegger, le chanteur du groupe Barbara Furtuna, André Dominici : «C’était vraiment un exercice nouveau pour moi et ce n’est pas simple de doubler une machine, un robot. Il a fallu apprendre et désapprendre beaucoup de choses car quand on est chanteur on a cette tendance à enjoliver les choses. Il a donc fallu jouer tout en gardant la froideur mécanique de la chose. Heureusement l’énorme travail fait en amont par Fiura mossa nous a beaucoup aidés ».

Pour doubler Linda Newton qui joue le rôle de Sarah Connor dans le film, Fiura mossa a choisi Laetitia Damiani.

«Quant à moi je double le psychiatre dément, le docteur Silberman » souligne le comédien Philippe Ambrosini, notamment connu pour son rôle du lieutenant Dimeglio dans la série à succès «Boulevard du palais » (17 saisons !). «C’est un personnage immonde qui se complet dans la torture. Malgré tout c’était très plaisant à doubler même si c’est une gymnastique très difficile pour moi ».

Rendez-vous donc en décembre dans les salles pour « Terminator dui : l’ultima sintenza »