VIDÉO. Profitant de l'été, deux baleines nagent entre la Ligurie et la Corse

MV le Samedi 29 Août 2020 à 13:51

Il y a quelques jours une patrouille de la Guardia di Finanza de Gênes a repéré et filmé depuis son hélicoptère deux rorquals commun adultes en train de nager entre la Ligurie et la Corse. Les images montrent ces deux mammifères marins nageant dans les eaux du sanctuaire Pelagos, un espace maritime de 87 500 km² où les cétacés sont protégés.



S’il est assez frequent de croiser des dauphins, l'observations des baleines reste un événement assez rare surtout l'été quand le trafiic maritime est plus intense.

Sans se laisser perturber par les bateaux qui sillonnent la Méditerranée en cette saison, ces rorquals communs qui sont, après la baleine bleue, le plus grand animal vivant sur la planète, ont parcouru plusieurs kilomètres sous les yeux des forces de l'ordre italiennes.





On rappelle qu'un code de bonne conduite recommande de ne pas s’approcher à moins de 100 mètres pour observer une baleine.

L'actualité | Municipales 2020 | Politique | Football | Sports | Culture | PAROLES | I santi | L'anniversari | Diaspora | iPhone | Avis de décès | Carta Bianca | A Table ! Les recettes des lecteurs | Tocc’à voi | Annonces judiciaires et légales