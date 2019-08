VIDEO - Nova ghjesgia per San Roccu in Ociglioni

Rédigé par Maria-Serena Volpei-Aliotti le Dimanche 18 Août 2019 à 10:29

Monsignori de Germay hà celebratu cù I preti Monka è Valery, è u diacunu del Piero, a San Roccu in Ociglioni, cumuna di Santa-Reparata-di-Balagna. In prisenza di parechje persone, a ghjesgia chì hè statu rinnivata da a squadra d'Ewa Poli, hè stata inaugurata. In fine di ceremonia, tutti anu spartutu un bellu pranzu.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie