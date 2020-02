VIDEO - Municipales 2020 en Corse : à partir de ce vendredi, les projets des candidats thème par thème sur CNI

Charles Monti le Mercredi 19 Février 2020 à 17:01

A partir de ce vendredi 21 février, CNI publiera chaque jour un tour d'horizon, en vidéo, des projets proposés par les candidats à Ajaccio et Bastia. Ils s'exprimeront sur tous les thèmes qui vous concernent : circulation, stationnement, environnement, logement, cœur de ville etc... Retrouvez toutes nos vidéos à partir de vendredi sur notre site et sur tous réseaux sociaux.

