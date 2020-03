VIDEO - Le logement social vu par les candidats aux municipales de Bastia

MV le Mercredi 11 Mars 2020 à 08:11

Le logement social est un sujet majeur de la campagne électorale à Bastia, une des villes les plus pauvres de France. Ici, le taux de logement sociaux est le plus important de Corse.

Mode d'attribution, promotion de l'achat, respect des équilibres urbains : les huit candidats ont des priorités et des idées pour relever ce défi.

On écoute leurs propositions.

