VIDÉO - Le "Dio vi salvi Regina" pour clore "Embarquement immédiat"

Pour le deuxième jour de tournage d'une émission TV appelée "Embarquement immédiat", le théâtre de verdure du Casone a accueilli ce mardi 12 octobre de nombreux Ajacciens venus écouter de grands artistes de la musique française et corse. Chanteurs insulaires et du continent Trlsque Soprano, Patrick Bruel, Antoine Ciosi, Diana Saliceti, se sont mêlés pour former des groupes mixtes sur scène et interpréter des chansons du répertoire corse. Pour clôturer cet événement les artistes sont montés sur scène et ont interprété le "Dio" devant un public captivé.



Un petit extrait du concert :