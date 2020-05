VIDEO - L’école du déconfinement : le point avec Christian Mendivé, Directeur Académique de la Haute-Corse

- Christian Mendivé, le but de cette tournée ?

- Le premier objectif est d’accompagner les équipes, les enseignants et les directeurs qui reprennent les cours dans les écoles. Je m’assure aussi que le protocole sanitaire est bien respecté.



- Justement, qu’en est-il de celui-ci ?

- Il est très strict, rigoureux et repose sur 5 piliers fondamentaux. Par exemple la distance physique. Tous les enfants, enseignants doivent respecter les distances. Par ailleurs les groupes sont réduits en classe tout comme à la cantine. On doit aussi veiller au non brassage des enfants et pour cela des horaires ont été établis afin que les élèves ne se croisent pas. Mise en place aussi de sens de circulation, de signalétiques, de panneaux. Bien sûr aussi le respect des gestes barrières traditionnels : masques, gel, gants, surchaussures… Lors de mes visites j’ai pu constater le bon respect de ce protocole sanitaire et la connaissance de celui-ci par les enfants.



- Très peu d’enfants ont effectué cette rentrée...

- L’essentiel est d’amorcer la reprise. Il était important de permettre la réouverture des écoles en présentiel. Familles et enfants étaient demandeurs. J’ai pu questionner des enfants et tous sont contents d’avoir retrouvé leur professeur des écoles. Beaucoup m’ont avoué qu’ils avaient éprouvé des difficultés à apprendre chez eux en enseignement à distance. Aujourd’hui c’est une amorce, le nombre d’élèves a vocation à grandir, dans le respect du protocole bien sûr.



- Tous les enfants peuvent-ils encore reprendre le chemin de l’école ?

- Les parents sont entièrement libres d’envoyer leur enfant à l’école ou de continuer l’enseignement à distance qui se poursuit. Mais tout le monde peut envoyer ses enfants en classe. Aujourd’hui les écoles rouvrent mais il ne s’agit pas d’un service d’accueil tel que cela avait été le cas au début pour les soignants ou le personnel médical. L'école est ouverte pour tout le monde.

Ce que s’efforcent de faire les enseignants aujourd’hui c’est de maintenir le lien avec tous les enfants. Ce que va permettre la réouverture des écoles en presentiel, c’est de mieux prendre en charge les besoins spécifiques des élèves qui pour beaucoup ont été perdus pendant cette phase de confinement. Certains n’ont pas pu bénéficier d’un environnement familial suffisamment structuré et certains parents se sont retrouvés démunis dans l’accompagnement de leur enfant dans l’enseignement à distance. Enseigner est un vrai métier. Certains le redécouvrent peut-être aujourd’hui. Les enfants ont besoin de leurs maîtres.



- Un mot sur la situation - bloquée - dans les collèges et lycées de l'ile ?

- On attend de voir. Ce lundi devait être la rentrée pour les 6èmes et 5èmes. J’espère qu’ils vont reprendre au plus vite. Là aussi il y a une réelle demande. Beaucoup de collégiens et lycéens souhaitent retrouver leur établissement. Beaucoup de directeurs aussi. Ils se sentent heurtés de ne pouvoir rouvrir pour les élèves qui le souhaitent. Ils sont les garants du droit à l’éducation.