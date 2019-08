VIDEO - L'Assunta festighjata incù un gran' fervore in Montemaiò

Rédigé par Maria-Serena Volpei-Aliotti le Vendredi 16 Août 2019 à 09:01

U 15 d'agostu, cum'è in ogni locu in Corsica, hè statu celebratu in prisenza d'i parechji fidi, in Montemaiò.

Corse Net Infos hà seguitatu per voi, a prucissiò in issu bellu paese di Balagna.

