VIDEO - "Itinéraire d’un enfant d’Ajaccio" : le livre qui retrace l'enfance, la vie privée et l'engagement politique de Laurent Marcangeli

"Itinéraire d'un enfant d'Ajaccio" : le livre qui retrace l'enfance, la vie privée et l'engagement politique de Laurent Marcangeli

Rédigé par Michel Rosecchi le Dimanche 21 Juillet 2019 à 12:15

Vendredi 19 juillet à la librairie des Palmiers à Ajaccio, Laurent Marcangeli et Frédéric Bertocchini ont présenté le premier ouvrage de la collection Pulitica : "Laurent Marcangeli, l'itinéraire d'un enfant d'Ajaccio". Une biographie sous forme d'entretien qui retrace tout le parcours politique et personnel du maire d'Ajaccio.



Vendu en masse à une foule de sympathisants, partisans, amis et curieux, le maire et l'auteur, journaliste et historien, ont réalisé des dédicaces pendant plus de 2 heures sans interruption.

Frédéric Bertocchini nous explique son choix et ses intentions en vidéo.

